Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kinder steigen in Wohnung ein und stehlen Zigaretten

Nettetal-Lobberich (ots)

Am späten Freitagvormittag stiegen zwei elf und dreizehn Jahre alte Kinder in Lobberich, an der Kempener Straße, durch eine offen stehende Balkontür in das Wohnzimmer einer 47-jährigen Nettetalerin ein, während ein 13-Jähriger vor dem Balkon "schmiere" stand. Objekt der Begierde war offensichtlich eine Packung Zigaretten, welche die Kinder vom Wohnzimmertisch nahmen. Hierbei wurden sie jedoch durch die Wohnungsinhaberin gesehen, welche die Kinder sofort ansprach. Die Täter flüchteten zwar zunächst, konnten jedoch durch die Geschädigte am nahegelegenen Doerkesplatz entdeckt und festgehalten werden. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden die Kinder schließlich ihren Erziehungsberechtigten übergeben./Ren (316)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell