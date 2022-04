Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Drei Männer versuchten Automaten aufzuflexen - Kripo erbittet Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 3 Uhr ist ein 53-jähriger Nettetaler in Breyell auf der Johann-Peters-Straße durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Dabei habe er sich zunächst nichts gedacht und schlief weiter. Nachdem er gegen 3.45 Uhr erneut durch laute Geräusche geweckt wurde, schaute er auf der Straße nach. Dort sah er drei Männer, die einen Zigarettenautomaten aufflexten. Durch einen lauten Pfiff vertrieb er die drei Männer, die zu Fuß in Richtung der Straße Berg wegliefen. Die Flüchtigen waren etwa 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und trugen eine Kapuze. Die Kripo fragt nun: Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Johann-Peters-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (313)

