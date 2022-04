Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Beteiligten und erheblichem Sachschaden

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Montagnachmittag in Schwetzingen entstand erheblicher Sachschaden. Ein 33-jähriger Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Opel auf der Zähringer Straße unterwegs. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens kam es zu Verkehrsstockungen. Dabei fuhr der 33-Jährige einer vorausfahrenden 70-jährigen Frau auf deren Fiat auf und schob diesen auf den Mercedes einer 46-Jährigen auf. Dabei wurde der Fiat so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die beteiligten Fahrerinnen und Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell