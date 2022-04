Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unterschiedliche Schilderungen zum Unfallablauf gaben am Montagvormittag zwei Beteiligte eines Zusammenstoßes in Wiesloch ab. Ein 58-jähriger Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der mittleren Spur der Messplatzstraße in Richtung Ringstraße unterwegs. Aufgrund Rotlichts und Rückstau auf der Rechtsabbiegerspur musste er verkehrsbedingt anhalten. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 32-jährige Ford-Fahrerin die Linksabbiegerspur in gleicher Richtung. Als sie an dem Mercedes vorbeifuhr, kam es aus bislang unklarer Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell