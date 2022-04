Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Montagabend ein unbekannter Autofahrer in Wiesloch. Eine 26-jährige Frau stellte gegen 18.45 Uhr ihren Audi auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Eichelweg ab, um einzukaufen. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses nun an der linken vorderen Fahrzeugseite Beschädigungen aufwies. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Aus- oder Einparken gegen den Audi gestoßen, war aber dann einfach davongefahren. Der Sachschaden am Audi wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell