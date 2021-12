Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.12.2021, zwischen 14:00 Uhr und 19:15 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Weil am Rhein eingebrochen. Über die Terrassentür gelangten der oder die Einbrecher gewaltsam in das Haus in der Isteiner Straße. Offenbar zielstrebig suchten sie das Schlafzimmer im Obergeschoss auf und durchsuchten dieses. Sie entwendeten mehrere Schmuckstücke. Über den dortigen Balkon dürfte die Täterschaft das Haus wieder verlassen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise! Das Kriminalkommissariat Lörrach ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 oder über E-Mail loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de erreichbar.

