Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Nach Körperverletzungsdelikt in Gaststätte greift Frau Polizeibeamten an

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 26.12.2021, hat eine Frau nach Körperverletzungsdelikten in einer Gaststätte in Weil am Rhein einen Polizeibeamten angegriffen. Gegen 02:15 Uhr war die Polizei nach einer tätlichen Auseinandersetzung unter mehreren Gästen zu der Gaststätte gerufen worden. Auch eine 48 Jahre alte Frau soll daran beteiligt gewesen sein. Vom Gastwirt wurde sie der Lokalität verwiesen. Trotzdem versuchte sie wieder, in die Gaststätte zu gehen. Hieran wurde sie von einem Polizisten gehindert. Sie schlug in Richtung des Kopfes des Beamten, traf ihn allerdings nicht. Ein weiterer leichter Schlag erhielt der Polizist auf die Brust. Die Frau wurde überwältigt. Sie war deutlich alkoholisiert und wurde in die Obhut eines Freundes übergeben. Der Polizeibeamte wurde nicht verletzt.

