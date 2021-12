Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.12.2021, zwischen 14:00 und 14:45 Uhr, wurde in der Letzbergstraße in Schönau der am Fahrbahnrand geparkte Peugeot einer 87-jährigen Frau beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer dürfte den Peugeot gestreift haben. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen Transporter, eventuell Paketzusteller, handeln. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberes Wiesenthal entgegen (07673 8890-0).

