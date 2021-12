Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Polizei nimmt gesuchten Mann fest

Freiburg (ots)

Polizeibeamte konnten am Donnerstag, 23.12.2021, in Schopfheim einen 29-Jährigen festnehmen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Eine Polizeibeamtin erkannte den Gesuchten in ihrer Freizeit und verständigte ihre Kollegen. Der Gesuchte konnte nach kurzer Flucht durch die verständigten Polizeibeamten festgenommen werden. Er verletzte sich hierbei leicht. Im Rahmen der Festnahme wurde eine Gasdruckpistole aufgefunden werden, die dem Festgenommenen gehören dürfte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er eine längere Freiheitsstrafe wegen Betruges und anderer Delikte zu verbüßen hat.

