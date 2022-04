Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tatverdächtige nach versuchtem Raub gefasst

Viersen (ots)

Drei Jugendliche versuchten einen jungen Mann zu berauben und verletzten ihn dabei leicht.

Die drei 17 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen aus Viersen und Wachtendonk sprachen gegen 14:55 h einen ihnen bekannten ebenfalls 17jährigen aus Viersen am Bahnhof in Viersen an und forderten ihn auf, ihnen zur Rückseite des Bahnhofes zu folgen. Dort angelangt forderten sie von ihm die Herausgabe seines Handys und seines Bargeldes. Einer der drei Täter schlug den Viersener zweimal ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Erst als sich eine beherzte Zeugin des Vorfalls einmischte, flüchteten die drei Täter ohne Beute zu Fuß. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten Beamte der Polizei Viersen zwei der Täter im Bereich der Hauptstraße und den dritten am Busbahnhof in Viersen antreffen und vorläufig festnehmen. Ob die drei Jugendlichen einem Haftrichter vorgeführt werden, wird durch die zuständige Staatsanwaltschaft entschieden./mikö (315)

