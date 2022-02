Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drogenschnelltest positiv

Gummersbach (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle in Gummersbach-Dieringhausen musste ein 42-jähriger Gummersbacher zur Blutprobe. Polizisten stoppten ihn als Fahrer eines BMW, am Mittwoch (9. Februar) um 16:50 Uhr in der Schulstraße. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, so dass eine Blutprobe fällig wurde.

