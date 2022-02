Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Büro

Gummersbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (8. Februar) und Mittwoch (9. Februar) in Büroräume in der La-Roche-sur-Yon-Straße eingebrochen. In der Tatzeit zwischen 17 Uhr und 8 Uhr schlugen die Täter die aus Glas bestehende Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang zu den Büros. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und Schubladen bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen keine. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

