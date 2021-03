Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Beleidigt, bespuckt und mit Messer bedroht

Leipzig (ots)

Gestern Morgen attackierte ein 52-jähriger Algerier eine Mitarbeiterin vor einem Geschäft am Hauptbahnhof. Er beleidigte und bespuckte die Frau, anschließend bedrohte er sie mit einem Messer. Gestern, gegen 04:30 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert. Ein Mann randalierte in der Westhalle. Kurz zuvor soll er eine Frau vor einem Geschäft beleidigt und mit einem Messer bedroht haben. Die Frau konnte jedoch in das Geschäft fliehen und die Bundespolizei rufen. Die Beamten überwältigten den 52-jährigen Mann unter Androhung von Pfefferspray. Er wurde zu Boden und anschließend in Handschellen zur Dienststelle gebracht. In der Jacke des Algeriers fanden die Bundespolizisten ein Brotmesser.

Gegen den polizeibekannten Mann wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das Motiv des Mannes ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

