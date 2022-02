Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung; zwei betrunkene Fahrgäste schlagen auf Taxifahrer ein

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 24 Uhr, fuhren im Stadtgebiet zwei angetrunkene Männer mit einem Taxi. Nachdem das Taxi in den Quadraten im Bereich M 4 angehalten hatte, wollten die beiden 25- und 26-jährigen Tatverdächtigen aus Frankfurt das Fahrgeld in Höhe von 4,80 Euro nicht bezahlen. Der 26-jährige Fahrgast hielt im weiteren Verlauf den Taxifahrer fest und der 25-Jährige verpasste dem 57-jährigen Fahrer einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Männer ohne bezahlt zu haben. Der Taxifahrer erlitt hierbei eine Platzwunde und wurde mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er von dort wieder entlassen werden. Aufgrund der vorliegenden Beschreibungen konnten die beiden flüchtigen Täterverdächtigen nach kurzer Zeit im innerstädtischen Bereich durch die Polizei festgenommen werden. Die anschließenden polizeilichen Überprüfungen ergaben bei dem 25-Jährigen ein Alkoholwert von 0,6 Promille und bei dem 26-Jährigen von über 1,8 Promille. Bei ihm wurde anschließend eine polizeiärztliche Blutentnahme durchgeführt. Beide Tatverdächtigen wurden nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt die Vorlage einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

