Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spielautomat aus Bar entwendet

Hückelhoven (ots)

Zwischen 1 Uhr am Sonntag (10. Oktober) und 14.20 Uhr am Montag (11. Oktober) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Bar an der Hilfarther Straße. Aus dieser entwendeten sie einen Spielautomaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell