Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen, B 29 - Wegen Aquaplaning ins Schleudern gekommen

Am Sonntag gegen 19:35 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die B 29 auf Höhe der Aalener Brezel in Richtung Stuttgart mit seinem VW Polo. Am Ende der Gabelung im vierspurigen Bereich geriet er auf Höhe des Möbelhauses wegen Aquaplaning ins Schleudern, drehte sich mehrmals um die eigene Achse und prallte schließlich gegen die Mittelleitplanke. Ein neben ihm fahrender 56-Jähriger Renault-Fahrer lenkte instinktiv ruckartig nach rechts, um nicht vom schleudernden VW Polo getroffen zu werden. Er kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb nach etwa 30 Metern in der Wiese liegen. Der 29-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte und der 56-Jährige schwere Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

BAB 7, Gem. Westhausen - Wegen Aquaplaning geschleudert

Am Sonntag gegen 10:20 Uhr befuhr eine 42-Jährige die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen in Richtung Ulm mit ihrem PKW Skoda. Als in ihrem Auto die ESP-Warnleuchte wegen Aquaplaning aufleuchtete, bremste sie und verlor anschließend die Kontrolle über ihr Auto. Sie geriet ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro.

