FW-EN: P-Tür, unbekannte Rauchentwicklung

Ennepetal (ots) - Am 07.04.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:03 Uhr zu einem First Responder Einsatz in Voerde alarmiert. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungswagens erstversorgt. Der Einsatz endete um 11.44 Uhr. Um 12:22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Baum auf Fahrbahn in die Mittelstraße alarmiert. Der Baum wurde mit einer Säbelsäge zerkleinert und von der Straße geräumt. Der Einsatz endete um ...

