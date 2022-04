Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Respond, Baum auf Fahrbahn, Müllcontainer im Fluss

Ennepetal (ots)

Am 07.04.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:03 Uhr zu einem First Responder Einsatz in Voerde alarmiert. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungswagens erstversorgt. Der Einsatz endete um 11.44 Uhr. Um 12:22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Baum auf Fahrbahn in die Mittelstraße alarmiert. Der Baum wurde mit einer Säbelsäge zerkleinert und von der Straße geräumt. Der Einsatz endete um 12:40 Uhr. Bei beiden Einsätzen waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräfte vor Ort. Um 18:58 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Hagener Straße zu einem Müllcontainer im Fluss alarmiert. Ein großer Rollcontainer steckte unter einer Brücke fest. Da der Bach bereits sehr viel Wasser führte, bestand Überschwemmungsgefahr. Mit Hilfe einer Motorwinde konnte der Container geborgen werden. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Gerätewagen Technik und acht Einsatzkräfte vor Ort. Der Löschzug eins stellte den Grundschutz sicher. Der Einsatz endete um 20:58 Uhr

