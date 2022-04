Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Karfreitag

Ennepetal (ots)

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Freitag den 15.04.2022 mehrfach alarmiert. Um 18:12 Uhr war der Alarmierungsgrund ein technischer Defekt an einem PKW im Voerder Doppelkreisel. Dieser hatte Diesel verloren. Die Betriebsmittelspur wurde abgestreut, das Bindemittel wurde wieder aufgenommen. Der PKW wurde an den Fahrbahnrand gerollt und es wurden Warnschilder aufgestellt. Der Einsatz endete für die 4 Einsatzkräfte der Hauptwache um 18:38 Uhr. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Heimstraße war um 22:32 Uhr der Einsatzgrund. Hier waren Kochdämpfe der Auslösegrund. Das Gebäude wurde kontrolliert und gelüftet. Um 22:59 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Hauptwache, des Löschzuges Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde den Einsatz beenden. In der Nacht zu Samstag wurden um 1:38 Uhr die Hauptwache, der Löschzug Milspe-Altenvoerde und Die Löschgruppe Rüggeberg zu einem Waldbrand im Bereich Meininghausen alarmiert. Da der Ort unklar war suchte parallel die Feuerwehr Gevelsberg die Brandstelle. Von Ennepetaler Gebiet wurden mehrere Stiche in den Wald kotrolliert, Ebenso wurde mit einer Drohne das Gebiet aus der Luft abgesucht. Die Einsatzstelle befand sich auf Gevelsberger Gebiet und wurde von der Feuerwehr Gevelsberg abgelöscht. Für die Einsatzkräfte aus Ennepetal endete der Einsatz um 2:27 Uhr.

