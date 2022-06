Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Bargeld entwendet - Sachbeschädigung - Feuerwehreinsatz - Geschlagen und bestohlen - Tätliche Auseinandersetzung - 5000 Euro Schaden - Kupfer entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Radlerin bei Sturz verletzt

Eine Verletzung am Arm zog sich eine 47 Jahre alte Fahrradfahrerin am Montagmittag zu, als sie auf einem Gehweg in der Dewanger Straße alleinbeteiligt stürzte. Die 47-Jährige musste nach dem Unfall ärztlich behandelt werden.

Aalen: Bargeld entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete am Montagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.10 Uhr 400 Euro Bargeld. Ein 29-Jähriger hatte während seines Aufenthalts in den Limes-Thermen seine Tasche in der Umkleidekabine vergessen. Eine Angestellte fand die Tasche später auf und brachte sie zur Kasse. Das Geld war zu dieser Zeit bereits verschwunden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Sachbeschädigung

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte über das vergangene Wochenende verursachten, als sie den Türgriff am Haupteingang der Grauleshof-Schule in der Humboldtstraße aus der Verankerung rissen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Führerschein wurde einbehalten

Nachdem der Fahrer eines VW Golf am Montagmorgen gegen 1.40 Uhr ein auffälliges Fahrverhalten an den Tag legte, wurde er von Beamten des Polizeireviers Aalen in der Stuttgarter Straße einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 24-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Nachdem ein entsprechender Alkoholtest positiv verlaufen war, musste sich der 24-Jährige einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Aalen: Feuerwehreinsatz

Mit sechs Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr zum Ostalbklinikum aus, nachdem von dort ein Brandalarm gemeldet worden war. Vor Ort konnte rasch Entwarnung geben werden; in einem elektrischen Betriebsraum war ein Kondensator geborsten, wodurch Rauch entstand und der Alarm ausgelöst wurde. Eine Gefahr für Patienten oder Beschäftigte der Klinik bestand zu keinem Zeitpunkt.

Aalen: Aufgefahren

Bereits am Sonntagmittag gegen 12 Uhr ereignete sich auf der B 29 Höhe, Ausfahrt Unterrombach, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 48-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Verkehrsbedingt hatte die 48-Jährige ihren VW an der dortigen Ampelanlage anhalten müssen. Ein 80-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Aalen: Geschlagen und bestohlen

Gegen 4.20 Uhr am Sonntagmorgen verständigte ein 18-Jähriger die Polizei und teilte mit, dass er am Bahnhof in Aalen angegriffen und bestohlen worden sei. Der Täter erbeutete hierbei Bargeld und das Mobiltelefon des 18-Jährigen. Bei dem Angriff erlitt er Verletzungen, Schürfwunden und ein Hämatom am Auge. Seinen Aussagen zufolge wurde er von einem arabischstämmigen Mann angesprochen und mehrmals geschlagen. Den Täter beschrieb er als ca. 180 cm groß, braune Haare und Bart.

Rund 25 Minuten später erstatteten zwei Männer Anzeige, nachdem sie in der Unterführung beim Bahnhof von Unbekannten angegriffen wurden. Einem der beiden Männer wurde hierbei die Geldbörse und sein Mobiltelefon entwendet. Beide erkannten auf ihnen vorgelegten Lichtbildern die mutmaßlichen Diebe wieder. Die beiden 21 und 24 Jahre alten Männer konnten im Bereich des Aalener Bahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das Polizeirevier Aalen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Riesbürg-Utzmemmingen: Tätliche Auseinandersetzung

Bei der tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen erlitten zwei 28-Jährige am Montagabend kurz vor 22 Uhr leichte Verletzungen. Einer der Männer war mit einem gleichaltrigen Mann während eines Grillabends in der Aalener Straße in Streit geraten. Im Rahmen der Auseinandersetzung zerschlug der 28-Jährige eine Flasche und drohte damit. Beim Versuch, dem Mann die Flasche aus der Hand zu schlagen, verletzte sich sein Kontrahent; er wurde zudem von dem deutlich betrunkenen Angreifer mehrfach geschlagen. Beide Personen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Bopfingen: Unbekannte verursachten rund 5000 Euro Schaden

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagnachmittag 15 Uhr verursachten. Die Täter beschädigten in dieser Zeit mehrere Dachrinnen eines Schuppens und eine Straßenlaterne, welche auf dem Schulhof der Grundschule Bopfingen aufgestellt ist. Auch an der Pergola der Grundschule rissen die Unbekannten die Dachrinnen herunter. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Rainau: Unfallverursacher fuhr davon

Am Montagmittag gegen 13.20 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pedelec den Radweg zwischen Schwabsberg und Saverwang. Hier kam ihr ein dreirädriges Pedelec entgegen, welches ihren Angaben zufolge in Schlangenlinien fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 49-Jährige aus, wobei sie Äste überfuhr, welche auf dem Radweg lagen. Hierdurch stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher fuhr unbeirrt davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Rosenberg: Kupfer entwendet

Kupfer im Wert von rund 10.000 Euro entwendeten Unbekannte vom Dach einer kleinen Kapelle, welche in einem Waldstück an einem Zubringerweg des Jakobweges steht. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr. Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Kupferdaches nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Neuler: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Sonntag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Audi A 3 beschädigte, der am Kirchplatz abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Fahrzeug entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr und Sonntagvormittag 10.15 Uhr einen Mazda CX 5, der auf einem Firmengelände in der Veit-Hirschmann-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug war nicht zugelassen; über den Wert liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete. Mit seinem Fahrzeug kam ein 20-Jähriger auf der Landesstraße 1075 zwischen Lenglingen und Reitprechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug diverse bauliche Änderungen vorgenommen wurden. Durch diese Änderungen erlosch die Betriebserlaubnis des Pkw. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsdelikt

Zwischen 00 Uhr und 15 Uhr am Montag brachen Unbekannte in ein Geschäft am Marktplatz ein. Vor Ort konnte eine eingeschlagene Scheibe und ein geöffnetes Fenster festgestellt werden. Das Innere des Objektes war offensichtlich durchsucht worden; über evtl. Diebesgut und den entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Vom Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Aalen wurden erste Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug gestreift

Mit seinem Mercedes-Sprinter beschädigte ein 44-Jähriger am Montagmittag gegen 13.20 Uhr einen Porsche Taycan, der auf einem Wiesenparkplatz am Hornberg abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro.

