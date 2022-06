Polizei Dortmund

POL-DO: Spritztour mit Mamas Roller endet in Verfolgungsfahrt und Festnahme

Dortmund (ots)

Zwei Dortmunder hatten in der Samstagnacht (4.Juni) eine ungute Idee: Eine Spritztour mit Mamas Roller. Ohne Führerschein. Womit der 16-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Sozius offensichtlich nicht gerechnet haben, war eine Polizeikontrolle.

Um ca. 01:15 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen 125´er Roller aufmerksam, den sie in der Gildenstraße kontrollieren wollten. Trotz deutlicher Anhaltesignale machte der Roller keine Anstalten zu halten und flüchtete vor den Beamten. Hierbei überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit und missachtete mindestens eine rotlichtzeigende Ampel. In der Berghofer Straße in Dortmund-Hörde konnten die Polizeibeamten den Roller dann einholen und stoppen. Als Fahrer trafen sie einen 16-jährigen Dortmunder ohne Führerschein an. Mit ihm auf dem Roller war ein 14-jähriger Dortmunder.

Da beide Jugendliche minderjährig sind, wurden sie später ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit § 315 d StGB. Übrigens: Nicht nur den Jungen erwartet eine Anzeige, sondern auch dessen Mutter. Denn die Sicherung eines Fahrzeugs vor einem unbefugten Gebrauch ist Aufgabe des Halters. In diesem Fall der Mutter.

