Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei schreitet am Marsbruchplatz ein - zwei Gewahrsamnahmen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0619

In der Freitagnacht (03.Juni) sorgten ca. 20 bis 30 junge Erwachsene für eine lautstarke Ruhestörung auf dem Marsbruchplatz in Dortmund-Aplerbeck. Für zwei Ruhestörer endete die Nacht im Polizeigewahrsam.

Anwohner beschwerten sich über eine lautstarke Personengruppe, die sich am Freitagabend auf dem Marsbruchplatz aufhielt. Die Gruppe, darunter ein 36-Jähriger, ein 23-Jähriger und ein 18-Jähriger aus Dortmund, beschallte nicht nur die Nachbarschaft sondern vermüllte den Platz zudem, gerieten untereinander immer wieder in Streit und verhielten sich rücksichtslos.

Um ca. 22:40 Uhr sprachen Polizeibeamte daher Platzverweise gegen die Gruppe aus. Noch während der Polizeikontrollen gerieten der 23-jährige und der 18-jährige Dortmunder so in Streit, dass eine Schlägerei kurz bevorstand und das Eingreifen der Polizei nötig wurde. Da sich die beiden Kontrahenten nicht beruhigen ließen, wurden diese zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und nach einer Nacht in der Zelle entlassen. Ein 36-jähriger Dortmunder hatte nichts Besseres zutun, als die Kontrolle mit Beleidigungen gegen die eingesetzten Beamten zu kommentieren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

