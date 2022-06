Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0616

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bornstraße ist am Mittwoch (1. Juni) ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 21-jährige Dortmunder gibt an, mit seinem Scooter gegen 16 Uhr den Radweg der Bornstraße in nördliche Richtung befahren zu haben. Seinen ersten Aussagen zufolge soll an der Einmündung zur Missundestraße ein Auto von rechts gekommen sein. Sowohl der Autofahrer als auch er hätten gebremst, das Auto habe den Mann jedoch am Bein touchiert. Dadurch sei er gestürzt.

Ob es zu einem Gespräch mit dem Fahrer des Autos kam, ist nicht klar. Das Auto setzte jedoch seinen Weg fort.

Bei dem Wagen soll es sich um ein mittelgroßes silber-graues Modell gehandelt haben, das mit zwei oder drei Personen besetzt war. Der Fahrer soll etwa 35 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Pullover getragen haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Auto und/oder dem Hergang machen können, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Dortmund-Nord unter Tel. 0231/132-2321.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell