POL-DO: Stauendunfall auf der A 2 sorgt für länger andauernde Verkehrsbehinderungen - heute erneute Sperrung

Dortmund (ots)

Ein Stauendunfall mit zwei beteiligten Lkw hat am Donnerstag (2. Juni) für länger andauernde Verkehrsbehinderungen auf der A 2 in Richtung Oberhausen gesorgt. Für weitere Arbeiten im dortigen Grünstreifen muss der rechte Fahrstreifen zwischen den Autobahnkreuzen Dortmund-Nordost und -Nordwest am heutigen Vormittag erneut gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gestern gegen 12.25 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte der Fahrer eines Lkw ein Stauende auf dem rechten Fahrstreifen zu spät. Beim Versuch dem vor ihm stehenden Sattelzug mit einem Lenkmanöver nach links auszuweichen, prallte sein Fahrzeug trotzdem seitlich gegen das Heck des "Vordermanns". Beide Sattelzüge verkeilten sich ineinander.

Die Fahrer wurden vor Ort untersucht, blieben bei dem Unfall aber unverletzt. Einer der Lkw verlor jedoch eine große Menge Diesel. Zudem gestaltete sich auch die Bergung der Fahrzeuge aufwendig.

Bis 16 Uhr war nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Anschließend konnten die Sperrungen sukzessive aufgehoben werden. Weil im Grünstreifen weitere Arbeiten nötig sind, muss der rechte Fahrstreifen an der Unfallstelle am heutigen Vormittag (3. Juni, voraussichtlich gegen 9 Uhr) noch einmal gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 80.000 Euro.

