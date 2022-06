Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Hinweisgeber nach Diebstahl einer Geldbörse und Bargeldabbuchung

Dortmund (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse samt EC-Karten sucht die Polizei einen Tatverdächtigen mit Lichtbildern.

Am 13.Dezember 2021 kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Pfarrer-Rüter-Weg in Dortmund-Höchsten durch eine bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige zu einem Taschendiebstahl. Einer 80-jährigen Seniorin wurde dabei unter anderem ihre Geldbörse samt Inhalt entwendet.

Direkt im Anschluss an den Diebstahl wurde mit der gestohlenen EC-Karte an dem Geldautomaten an der Sparkassen-Filiale an der Benninghofer Straße 165-167 unberechtigt Geld abgehoben.

Hierbei konnte ein männlicher Tatverdächtiger videografiert werden.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund hat die Polizei nun Lichtbilder des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Bilder finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/80655

Kennen Sie die abgebildete Person und/oder ist Ihnen der Aufenthaltsort des Mannes bekannt? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

