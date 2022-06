Polizei Dortmund

POL-DO: Nach versuchtem Reifendiebstahl in der Dortmunder Innenstadt: Tatverdächtiger flüchtet mit hoher Geschwindigkeit - Ermittlungen führen nach Essen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0605

Nach einem versuchten Reifendiebstahl in einer Tiefgarage an der Wittekindstraße/Berswordtstraße in der Nacht zu Mittwoch (1. Juni) ist der Tatverdächtige mit hoher Geschwindigkeit in einem Auto geflüchtet. Ermittlungen führten zu einem Mann aus Essen.

Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 3.20 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Garage gemeldet. Dort hatte er einen Mann gesehen, der dabei war, die Räder eines hochwertigen Fahrzeugs abzumontieren. Als er den Zeugen bemerkte, flüchtete der Unbekannte.

Als die alarmierten Polizeibeamten an der Tiefgarage eintrafen, verließ soeben ein VW Golf die Örtlichkeit. Als sie den Fahrer des Wagens kontrollieren wollten, flüchtete dieser mit seinem Auto über die Berswordt- und Wittekindstraße auf die Lindemannstraße in Richtung Norden. Dabei erreichte er teils Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h und missachtete mehrere Rotlicht zeigende Ampeln.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Durch Ermittlungen konnte ein 34-jähriger Mann aus Essen als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er ist wegen ähnlicher Taten bereits polizeibekannt und zudem offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

In der Tiefgarage entdeckten die Beamten ein Fahrzeug, an dem bereits die Radmuttern entfernt worden waren.

Die Ermittlungen dauern an. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und des Verstoßes gegen § 315d StGB.

Die Polizei sucht noch weitere Zeugen, die das flüchtende Fahrzeug gesehen haben. Es handelte sich um einen VW Golf (neueres Modell) in dunklem Blau mit Oberhausener Kennzeichen. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiwache in Dortmund-Mitte unter Tel. 0231/132-1121 zu melden.

