Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorsicht beim Überholen!

Suhl/Schleusingen (ots)

Am 11.02.2022 um 16:20 Uhr befuhr die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes die Ortsverbindung von Kloster Veßra in Richtung Zollbrück. In der weiteren Folge hat die Mercedesfahrerin die Absicht, einen vor ihr fahrenden Lkw mit Anhänger zu überholen. Beim Ausscheren erkennt sie den sich nähernden Gegenverkehr und bricht den Überholvorgang ab. Beim Wiedereinordnen kommt es zur seitlichen Berührung mit dem Anhänger des Lkw. Personen werden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe 2500,00 Euro.

