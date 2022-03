LPI-SHL: Betrüger aktiv

Sünna (ots) - Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin beschädigte Donnerstagvormittag beim Rückwärtsfahren einen Stromverteilungskasten in der Frankfurter Straße in Sünna. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die Fahrerin. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

