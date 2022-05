Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Heidelberg-Neuenheim: Einbruch in Schulgebäude - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Schule im Stadtteil Neuenheim ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Einbrecher durch eine Tür im rückwärtigen Bereich der Schule in der Humboldstraße in das Gebäude ein. Mit einem im Gebäude aufgefundenen Feuerlöscher schlugen sie das Fenster des Hausmeisterbüros ein. Inwiefern die Einbrecher in den Büroraum eingedrungen sind, ist noch unklar. Inwiefern die Einbrecher stehlenswerte Gegenstände auffanden und mitgehen ließen, muss noch ermittelt werden. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Der Einbruch wurde durch den Hausmeister zu dessen Arbeitsbeginn, kurz nach sechs Uhr, festgestellt. Ihm war eine offenstehende Tür im hinteren Bereich der Schule aufgefallen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell