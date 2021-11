Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211111 - 1348 Frankfurt-Innenstadt: Sicherheitsdienst von Einbrecher bedroht

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch (10. November 2021) in der Innenstadt von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erwischt worden. Einer der Täter zog auf der Flucht ein Messer.

Gegen 04.00 Uhr gelangten zwei bislang unbekannte Männer offenbar über die Eingangstür in ein mehrstöckiges Gebäude am Goetheplatz. In den Geschäftsräumen eines Restaurants begaben sie sich auf die Suche nach Wertsachen. Hierbei entdeckte sie jedoch der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. In der Folge ergriffen beide sofort die Flucht. An der Eingangstür kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der einer der Täter dem Wachmann ein Messer entgegenhielt. Die beiden Männer konnten daraufhin zu Fuß in die Junghofstraße flüchten. Der Sicherheitsmitarbeiter verfolgte das Duo noch bis auf die Neue Mainzer Straße, verlor die zwei Männer dann allerdings aus den Augen. Erbeuten konnten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Eine umgehend eingeleitete Personenfahndung blieb erfolglos. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes blieb unverletzt.

Personenbeschreibung:

1. Täter: männlich, circa 180 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Bart, dunkler Teint; trug dunkle Kleidung, eine Mütze, einen schwarzen Mundschutz; führte ein Messer

2. Täter: männlich, circa 180 cm groß, schwarze Haare, dunkler Teint; dunkel gekleidet, trug einen hellen Mundschutz

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell