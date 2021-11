Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211110 - 1345 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahmen nach Drogengeschäft

Frankfurt (ots)

(ro) Zivilfahnder der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) stellten gestern Nachmittag (09. November 2021) zwei Männer bei einer Drogenübergabe in Sachsenhausen fest. Ihre Festnahmen förderten dabei größere Mengen an Kokain zutage. Beide Männer sollen noch heute haftrichterlich vorgeführt werden.

Gegen 16:15 Uhr konnten die Beamten beobachten, wie ein 35-jähriger Mann in der Gartenstraße einen verdächtigen, weißen Gegenstand an einen Gleichaltrigen übergab und schöpften Verdacht. Beide Personen entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Empfänger nutzte dabei für seine Weiterfahrt eine Straßenbahn, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen. Bei seiner Kontrolle entpuppte sich das übergebene Päckchen als Drogenvorrat von mehr als 21 Gramm Kokain. Auch der Übergeber konnte sich einer Polizeikontrolle nicht lange entziehen und im Bereich des Theodor-Stern-Kais kontrolliert werden. Nach dem Ausgraben eines Drogenverstecks in einer Grünanlage, klickten auch bei ihm die Handschellen. Als die Beamten ihn festnahmen, wehrte sich der 35-Jährige und warf einen faustgroßen, hellen Gegenstand auf den angrenzenden Schienenweg der Straßenbahn. Das entledigte Objekt entpuppte sich schließlich als Gummihandschuh mit einem Inhalt von mehr als 44 Gramm Kokain. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Dealer wurden Bargeld, Utensilien zum Abwiegen und Verpacken und eine weitere Substanz sichergestellt, die noch auf ihre Betäubungsmitteleigenschaft hin untersucht werden muss.

Beide Männer wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

