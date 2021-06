Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen hat die Polizei am St.-Quentin-Ring eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde der Fahrer eines Opel Zafiras angehalten. Seinen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Der 43-Jährige gab an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Auch gegen seine Ehefrau, die Beifahrerin war, wird ermittelt. Sie ist die Halterin des Pkws und duldete das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell