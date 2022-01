Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand in Weinheim, Personen unverletzt geborgen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit ist die Feuerwehr in Weinheim in der Huegelstraße im Einsatz. Hier war es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zimmerbrand gekommen. Mehrere Personen mussten noch von der Polizei und der Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet werden. Das Feuer konnte im Anschluss von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die Rettungsarbeiten dauern derzeit noch an.

