POL-MA: Verkehrsunfall auf A5, drei Fahrzeuge beteiligte, eine Verletzte, Fahrbahn wieder frei; Pressemitteilung Nr. 4

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es nach einem Verkehrsunfall auf der BAB A5 mit drei beteiligten Fahrzeugen zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Anschlussstelle Dossenheim zu Verkehrsbehinderungen. Nach kurzfristiger Sperrung konnte der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden bevor die Richtungsfahrbahn nach erfolgter Bergung der verunfallten Fahrzeuge ab 17:00 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Die Reinigungsarbeiten des Standstreifens und des angrenzenden Erdreiches dauern zum Berichtszeitpunkt noch an. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

