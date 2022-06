Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wegkreuz beschädigt - Versuchter Opferstockdiebstahl - Fensterscheibe beschädigt - Unfall

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Fensterscheibe beschädigt

Über das Pfingstwochenende wurde an einem Geschäftsgebäude, das sich gegenüber dem Abtsgmünder Rathaus in der Hauptstraße befindet, eine Fensterscheibe beschädigt. Der hierbei entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel. 07366 96660.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Max-Eyth-Straße übersah ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer einen hinter ihm vorbeifahrenden Citroen einer 32-jährigen Fahrerin und prallte gegen dieses Fahrzeug. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ellwangen: Versuchter Opferstockdiebstahl

Am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 18 Uhr brach ein bislang unbekannter Dieb am Haupteingang der Pfarrkirche Basilika einen Opferstock aus Holz auf. Anschließend versuchte der Unbekannte die darin befindliche Kasse aus Metall ebenfalls aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Waldstetten: Wegkreuz beschädigt

Ein bisher unbekannter Vandale beschädigte zwischen Freitag und Montag ein Wegkreuz in Bronnforst, entlang einem Feldweg in Richtung Heckenhof. Teile des Kreuzbalkens wurden über die komplette Länge abgerissen sowie Steinplatten vom Fundament entfernt und in den gegenüberliegenden Straßengraben geworfen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454

