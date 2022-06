Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auto macht sich selbstständig

Ein 70 Jahre alter Ford-Fahrer stellte seinen Pkw am Dienstag gegen 15:50 Uhr im Parkhaus des Klinikums in der Gartenstraße ab und sicherte diesen hierbei nicht ausreichend gegen Wegrollen. Das Auto machte sich in der Folge selbstständig und rollte gegen einen geparkten BMW. An beiden Autos entstand Blechschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Friedrichstraße einen geparkten Opel Zafira und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegengenommen.

