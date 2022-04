POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg/ Scheiben zerstört

Coesfeld (ots) - Erneut sind Unbekannte in ein städtisches Büro an der Coesfelder Straße eingebrochen. Zwischen 15 Uhr am Freitag (22.04.22) und 10.15 Uhr am Samstag (23.04.22) brachen sie mehrere Türen auf. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter ein Tablet. Darüber hinaus haben Unbekannte versucht, in ein Reisebüro an der Lüdinghauser Straße ...

