Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, L580/ Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Coesfeld (ots)

Bei 599 Fahrzeugen hat die Polizei am Sonntag (24.04.22) die Geschwindigkeit in der Rosendahler Bauerschaft Rockel gemessen. An der L580 stellte sie 158 Verstöße fest. 27 davon gehen auf zu schnelle Motorradfahrer zurück. Tagesschnellster war jedoch ein Autofahrer aus Steinfurt, der mit 119 Stundenkilometern durch die 70er-Zone rauschte. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Übertretung von 45 km/h. Einstellen muss er sich auf ein Bußgeld von 320 Euro, auf zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie auf ein einmonatiges Fahrverbot. Insgesamt erhob die Polizei 110 Verwarngelder und fertigte 48 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

