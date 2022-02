Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Zusammenstoß von der Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Montagvormittag ein unbekannter Autofahrer in Hemsbach. Der Unbekannte fuhr gegen 10.45 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach rechts in die Berliner Straße ein. Dabei stieß er gegen einen aus Richtung Kurpfalzkreisel kommenden Renault. Anschließend überholte er diesen rechts, wobei er auch über den dortigen Gehweg fuhr. Danach fuhr er, ohne anzuhalten, einfach davon, bog rechts in die Müchelner Straße ein und flüchtete anschließend auf der K4229 in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um eine hellgraue Limousine, evtl. ein flacher Sportwagen, gehandelt haben. Am Steuer soll eine männliche Person gesessen haben, die einen Hut mit Krempe trug.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell