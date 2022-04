POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße/ Poller an Bürgerhalle umgefahren

Coesfeld (ots) - Am Samstag (23.04.) um 06.16 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei in Coesfeld den Hinweis auf einen Ford Fiesta, der in Stevede in Höhe des Kalksandsteinwerkes gegen einen Transformator gefahren sei. Es wären keine Personen mehr vor Ort. Die eingesetzten Beamten fanden den verunfallten Ford. Das Auto wurde sichergestellt. Die Trafostation ...

mehr