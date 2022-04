Coesfeld (ots) - Unbekannte drangen in die Büroräume einer Firma an der Hans-Böckler-Straße ein. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter ins Innere. Sie flüchteten mit Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr am Donnerstag (21.04.22) und 8.15 Uhr am Freitag (22.04.22). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen ...

mehr