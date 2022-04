POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/ Einbruch in Büro

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben Kupferrohre von der St. Martinus Grundschule in Nottuln gestohlen. Zwischen 16 Uhr am Gründonnerstag (14.04.22) und 8.30 Uhr am Freitag (22.04.22) haben die Täter sechs Rohre entwendet, die an der Außenfassade des Gebäudes angebracht waren. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

