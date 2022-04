Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (22.04.22) versucht, in ein Geschäft an der Bahnhofstraße in Appelhülsen einzubrechen. Gegen 1 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Jugendliche vor der Tür des Geschäfts. Ob diese mit der Tat zu tun haben, ist nicht bekannt. Die Polizei entdeckte an der Tür Hebelmarken und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell