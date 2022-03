POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots) - Eine Radfahrerin (55, aus Bochum) ist aufgrund einer geöffneten Autotür in Bochum-Eppendorf gestürzt. Sie kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Der Unfall hat sich am Mittwoch, 23. März, am Eppendorfer Feld ereignet. Die Radfahrerin war dort gegen 13.15 Uhr in Richtung des Wendehammers unterwegs. In Höhe der Hausnummer 2 öffnete eine 71-jährige Bochumerin, die ihren Wagen am Fahrbahnrand geparkt hatte, ...

