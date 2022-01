Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungen in Wilhelmshaven und Zetel ohne besondere Vorkommnisse

Wilhelmshaven.Zetel (ots)

Polizeikräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg waren heute in Zetel und Wilhelmshaven bei Versammlungen gegen die Corona-Politik eingesetzt. In Wilhelmshaven trafen die Einsatzkräfte ab 19.00 Uhr im Bereich der Parkanlage Siebethsburg, Mühlenweg, Berliner Platz und später auch auf dem Rathausplatz auf vereinzelnde Personengruppen, die überwiegend aus zwei bis drei Personen bestanden. Insgesamt waren ca. 50 Personen im Stadtgebiet unterwegs. Bei zwei Gruppen, die aus fünf und sechs Personen bestanden, stellten die Beamten Verstöße gegen die Corona-Vorschriften fest (Impfstatus, Mund-Nasenbedeckung, Abstandregelung). Die Polizei ahndete diese Verstöße konsequent, leitete elf Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und sprach Platzverweise aus. Über die sozialen Medien wurde eine weitere Veranstaltung in Zetel bekannt, bei der sich Personen für eine Begehung des Ortskerns verabredeten. Gegen 18.00 Uhr stellten die Polizeikräfte im Bereich Markthamm in Zetel 85 Personen fest, die sich anschließend zum Teil mit Kerzen und deutlichen Abständen zueinander durch den Ortskern bewegten. Die Veranstaltung löste sich um 18.50 Uhr selbstständig auf. Es kam zu keinen Verstößen gegen die Corona-Verordnung und keinen besonderen Vorkommnissen.

