Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Diebstahlstat gesucht

Gera (ots)

Gera: Ein VW Crafter, welcher auf dem Parkplatz eines ehemaligen Einkaufszentrums in der Keplerstraße in Gera abgestellt war geriet ins Visier bislang unbekannter Täter. In der Zeit vom 17.02.2022 - 21.02.2022 entfernten die Diebe von dem Fahrzeug schließlich den Katalysator, das Kühlsystem, Kabel und den Partikelfilter. Mit samt ihrem Beutegute gelang den Tätern schließlich unerkannt die Flucht. Die Polizei Gera (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen zum Diebstahlsgeschehen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (RK)

