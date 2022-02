Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Umgestürzter Baum sorgt für Unfälle auf B92

Greiz (ots)

B92: Ein umgestürzter Baum entlang der B92, etwa auf Höhe Silberloch, sorgte heute Morgen (22.02.2022), kurz nach 06:30 Uhr für mehrere beschädigte Fahrzeuge und fort folgend für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Grund war, dass Äste bzw. die Baumkrone des umgestürzten Baumes zum Teil in die Fahrbahn ragte. Insgesamt 7 Fahrzeuge, welche auf der B92 in Richtung Zeulenroda-Triebes unterwegs waren, stießen mit den Ästen zusammen und wurden dadurch beschädigt. Der Baum rutschte schließlich, offenbar durch den Zusammenstoß mit den Fahrzeugen, die Böschung abseits der Fahrbahn hinab. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeugführer verletzt. Die Polizei in Greiz nahm den Unfall auf. (KR)

