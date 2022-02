Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung aufgenommen

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei nahm am gestrigen Abend (21.02.2022) die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt auf. Gegen 20:45 Uhr gerieten ein 20-Jähriger und eine 39 Jahre alte Frau im Bereich der Heinrichstraße in Streit, was in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Für die verletzte Frau wurde ein Rettungswagen gerufen. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden eingeleitet. (RK)

