BPOL NRW: Flucht kann ihn nicht mehr retten - Bundespolizei fasst Mann mit 225 Gramm Drogen im Gepäck

Samstagnachmittag (12.02.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 29-Jährigen am Gleis 1 des Bonner Hauptbahnhofs. Als der 29-Jährige sich ausweisen sollte, ergriff er die Flucht. Nach kurzer Verfolgung kann die Bundespolizei den Flüchtigen fassen. Schnell wurde auch der Grund für seine Flucht klar: Der Mann aus Alsdorf hatte ca. 225 Gramm Cannabis im Gepäck.

Gegen 16:30 Uhr führten Bundespolizisten Kontrollen am Hauptbahnhof Bonn durch. Hierbei wurde auch ein 29-Jähriger nach seinem Ausweis gefragt, was er zum Anlass nahm, vor den Beamten wegzulaufen. Diese setzten ihm jedoch nach und konnten den Flüchtigen nahe des Bahnhofs in der Wesselstraße stellen. Eine Streife der Landespolizei war zufällig in der Nähe und unterstützte die Kollegen der Bundespolizei. Bei einer durchgeführten Durchsuchung -denn einen Ausweis hatten sie immer noch nicht von dem 29-Jährigen- konnte dann der Grund für die Flucht aufgefunden werden. Der Alsdorfer hatte etwa 225 Gramm Cannabis in seinen Sachen verstaut. Folglich musste er die Beamten mit auf die Wache begleiten, wo seine Identität überprüft wurde. Nach Rücksprache mit der Kriminalwache des PP Bonn, blieb er festgenommen, um einem Haftrichter vorgeführt zu werden. Er wird sich mindestens für den Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz, hier unbefugter Besitz, verantworten müssen.

