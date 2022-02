Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erst Taschendieb, dann Ladendieb, schließlich Festnahme durch Bundespolizei

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 20-Jähriger in der S-Bahn Richtung Köln Hauptbahnhof von einem Fremden umarmt und dabei bestohlen. Während eine Streife noch draußen nach dem flüchtigen Tatverdächtigen fahndete, brachte eine andere ihn zufällig auf die Wache und dort wurde er von einer Beamtin wiedererkannt.

Am 12.02.2022 gegen 2 Uhr morgens wurde ein junger Mann aus Emsdetten auf der Wache der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof vorstellig und gab an, dass er kurz zuvor in der S6 von einem Fremden umarmt wurde und er danach feststellte, dass sein Smartphone fehlte. Er und zwei weitere Zeugen konnten den Tatverdächtigen, am Hauptbahnhof angekommen, am Bahnsteig 10 wiedererkennen und setzten ihm nach, leider erfolglos. Die Personenbeschreibung wurde durch die Beamten und Beamtinnen aufgenommen und eine Anzeige gefertigt. Eine Videoauswertung konnte die geschilderte Darstellung belegen und lieferte ein Foto des Diebes. Anschließend fahndeten die Beamten im Hauptbahnhof nach dem Tatverdächtigen.

Wenig später, gegen 03:30 Uhr, wurde eine männliche Person bei einem Ladendiebstahl im Hauptbahnhof gefasst und zur Dienststelle verbracht. Dort angekommen, erkannte ihn eine Beamtin wieder: Es handelte sich um den Taschendieb von Bahnsteig 10. Eine zweifelsfreie Identifizierung durch Abgleich des Fotos, welches bei der Videoauswertung gefertigt wurde, bestätigte sie. Der 20-jährige Algerier wurde durchsucht, jedoch konnte das zuvor gestohlene Smartphone nicht mehr bei ihm aufgefunden werden. Das Stehlgut aus dem Geschäft konnte jedoch wieder in den Verkauf aufgenommen werden.

Da er keinen festen Wohnsitz hat, wurde der junge Mann festgenommen und dem Polizeigewahrsamsdienst überstellt. Von dort aus wird er einem Haftrichter vorgeführt.

